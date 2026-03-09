Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Kadın girişimci devlet desteğiyle dondurmada kendi markasını oluşturdu

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı desteklerle kendi dondurma markasını oluşturan 47 yaşındaki Asuman Pişken, 30 çalışanıyla ürettiği dondurmaları ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

        Giriş: 09.03.2026 - 12:04
        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı desteklerle kendi dondurma markasını oluşturan 47 yaşındaki Asuman Pişken, 30 çalışanıyla ürettiği dondurmaları ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

        Merkezefendi ilçesinde eşi Bülent Pişken ile yaşayan iki çocuk annesi Asuman Pişken, uzun yıllar tekstil işiyle uğraştıktan sonra 2009 yılında dondurma sektöründe pazarlamacı olarak çalışmaya başladı.

        Pişken 2016'da kendi işini kurma hayaliyle KOSGEB ve TKDK'ye başvurdu. Aldığı desteklerle üretim tesisi kuran Pişken, Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki iş yerinde imalat ve satışa başladı.

        Pişken, iki katlı tesiste 30 çalışanıyla ürettiği dondurmaları ülkenin dört bir yanında müşterilere sunuyor.

        - "Hayalimiz buydu"

        Asuman Pişken, AA muhabirine dondurma işinde 17 yıllık tecrübesinin olduğunu söyledi.

        Kendi markasıyla işinin patronu olmayı istediğini dile getiren Pişken, "Üretimi de kendimiz yapalım şeklinde düşüncemiz oldu. Hayalimiz buydu. Kendi ustamızı da buradan yetiştirdik. Kendi elemanımızı yükselttik. Önce elemandı daha sonra kendi elemanımızı usta haline getirdik. Artık Denizli'de Maraş dondurmasını kendimiz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Pişken, bir arkadaşı sayesinde TKDK'den haberdar olduğunu, üç kez destek aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Yolumuz açıldı. Kendi bütçemizle 1-2 kazanken, onlar sayesinde 4-5, makine tekken 2-3, araçlarımız 1-2 iken 6-7... Hep destek sayesinde yolumuza devam ediyoruz. Bu işe başladığımızda küçük bir mekanımız vardı. Şu anda 1200 metrekarelik iki katlı yerimiz var. İlk başta zorluklarla karşılaştık bu işi öğreninceye kadar ama şimdi her şeyin üstesinden gelir hale geldim. 17 yıl önce bu işi pazarlarken bu şekilde başladım, şu anda kendi işimi yapıyorum."

        Dondurmadaki meyveli çeşitlerde kendi tarlalarında yetişen ürünlerin kullanıldığını belirten Pişken, sezonda günlük 5 ton üretim gerçekleştirdiklerini, kapasitelerinin günlük 17 tona kadar çıkmaya müsait olduğunu kaydetti.

        Pişken, 31 çeşit dondurma yaptıklarını aktararak, yıllık ise 600-700 ton civarında üretimlerinin olduğunu kaydetti.

        Pişken, iç pazarda paylarını büyütmeye devam ettiklerini ancak yurt dışına da açılmak istediklerini vurgulayarak, "İhracat olarak düşüncelerimiz, isteğimiz var. Şu anda yurt dışı görüştüğümüz firmalar da var. En kısa zamanda başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

