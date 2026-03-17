Denizli'de bir kişi eşini bıçakla yaraladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan İsmail T. (27), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı öne sürülen eşi Rukiye T'yi (26) bıçakladı.



İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Rukiye T. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekibi kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

