Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Yürütülen çalışmanın ardından belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 36 parça halinde 222 bin 508 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 6,5 gram sentetik madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Öte yandan zanlılardan D.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

