Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Denizli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent genelinde yüksek kesimlerde öğleden sonra etkisini artıran sis, özellikle Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sis, Cankurtaran, Akyar ve Kazıkbeli mevkilerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun arttığı güzergahlarda önlemlerini sıkılaştıran trafik ekipleri, denetimlerini artırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin, görüş mesafesinin azaldığı noktalarda araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlediği görüldü.

