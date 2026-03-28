Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 13, Bleijenbergh 20, Miles 19, Roko Badzim 11, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 10, Erbey Kemal Paltacı
Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Whittaker 3, Efianayi 25, Blumbergs 3, Sajus 4, Brown 6, Franke 8, Mustafa Kurtuldum 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Yiğit Kaba, Troy Selim Şav 7, Floyd 17
1. Periyot: 20-22
Devre: 45-38
3. Periyot: 73-55
Beş faulle oyundan çıkan: 38.79 Mahir Ağva (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
DENİZLİ
