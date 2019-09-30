Denizli’de iki haftada bir kurulmaya başlanan antika pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pazarda en çok dikkat çekici ürünler ise fiyatı yaklaşık 2 bin 500 TL’yi bulan ve İsmet İnönü döneminde basın antika paralar oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği tarafından kentte ayda iki defa kurulmaya başlanan ‘antika pazarı’ yoğun ilgi görürken, pazarın Ege Bölgesi'nde ilk olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa ve Ankara gibi kentlerden de satıcılar pazarda tezgah açarken birbirinden değerli ve güzel eski dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, daktilo, gramofon, televizyon, radyo, kılıç ve para gibi ürünler görücüye çıktı.

DENİZLİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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