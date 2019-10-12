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Mehmet Özdilek: “Gelebilecek her türlü hedefe varız” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet ...

İHA

Denizlispor ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, takıma hazırlıklı geldiğini ve dersine iyi çalıştığını kaydederek, "Bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının altını kalın çizgi ile çizelim. Gelebilecek her türlü hedefe varız. Bu ligin oyuncusu olmak, istikrarlı bir şekilde bu ligde kalıcı olmak düşünülmesi gereken en önemli unsurlardan birisi" dedi.

Mehmet Özdilek: “Gelebilecek her türlü hedefe varız” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının altını kalın çizgi ile çizelim”

Denizlispor ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, takıma hazırlıklı geldiğini ve dersine iyi çalıştığını kaydederek, “Bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının altını kalın çizgi ile çizelim. Gelebilecek her türlü hedefe varız. Bu ligin oyuncusu olmak, istikrarlı bir şekilde bu ligde kalıcı olmak düşünülmesi gereken en önemli unsurlardan birisi” dedi.
Denizlispor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleşen törene Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Başkan Çetin, Mehmet Özdilek’e güvendiklerini kaydederek, “Mehmet hocamızla anlaşmayı sağladık ve imzaları attık. Biliyorsunuz bir hedefimiz (ilk 5’e girmek) var ve aynı hedefte Mehmet hocamız da bizle birlikte. Hayli hırslı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Özdilek: “Süreç uzun, kolay değil”
Duygularını paylaşan Mehmet Özdilek ise hedefler doğrultusunda ilerleyeceklerini ve doğru bir takıma geldiğini söyledi. 12 yıldır Süper Lig’de teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Özdilek, “12 yıldır bu ligde teknik adamlık yapıyorum. Dolayısıyla da bildiğim ve tanıdığım bir takıma geldim. Geçmişte çalıştığım oyuncular var. Çalışmak isteyip de buluşamadığım oyuncular var. Bu yüzden de bulunduğu konum itibari ile doğru bir takıma geldiğime inanıyorum. Süreç uzun bir süreç ve kolay bir süreç değil. 11 yıl sonra lige gelmek sevindirici ama bu ligin oyuncusu olmak, bence istikrarlı bir şekilde çok daha kıymetli. Başkanımızın belirli hedefleri var bizde ona destek vermeye çalışacağız. Ama bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının altını kalın çizgi ile çizelim. Bu sene ligin biraz daha dalgalı geçeceğini düşünüyorum. Yukarıdaki ve alttaki takımlarla bu yürüyüşün uzun bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Söylem kolaydır eylem başka bir şeydir”
Denizlispor’un oyuncu kadrosuna da inanıp güvendiğini belirten Özdilek, “Oyuncu grubumuza inanıyorum ve daha iyi şeyler yapabileceğine de inanıyorum. Hazırlıklı geldim, dersine iyi çalışan bir adamım. Bu yüzden önümüzdeki günlerin daha sağlıklı bir şekilde geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Öncelikli hedeflerinin ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak olduğunun altını çizen başarılı çalıştırıcı, şunları söyledi:

“Söylem ile eylem farklı şeylerdir. Söylem kolaydır, eylem başka bir şeydir. Ama bu ligin çok dalgalanmasının olduğunu düşünen birisiyim. Çünkü bu lig ilk devre farklı oynanır, ikinci devre farklı oynanır. Dolayısı ile biz ilk önce yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz, bu ligin oyuncusu olmak çok önemli.”

“Gelebilecek her türlü hedef içerisinde olmaya hazırlıklıyız”
Başkan Çetin’in ligin başında dile getirdiği; ‘ilk 5 takım arasında olmak hedefimiz’ sözlerine de değinen tecrübeli teknik adam, “Gelebilecek her türlü hedefe varız, çok net altını çizeyim. Gelebilecek her türlü hedef içerisinde olmaya hazırlıklıyız. Ama dediğim gibi bu ligin oyuncusu olmak, istikrarlı bir şekilde bu ligde kalıcı olmak düşünülmesi gereken en önemli unsurlardan birisi. Ama gelirse de hedefler, 5, 4, 3 ve 2.’lik hiç fark etmez, hepsine hazırlıklı olacağız” açıklamasında bulundu.

“Biz istemediğimiz sürece bizden kimse hiçbir şey alamaz”
Son olarak Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Mehmet Özdilek, “Burası Denizli, burası bizim evimiz. Burada biz istemediğimiz sürece kimse bizden hiçbir şey alamaz. Dolayısı ile bizim ortaya koyduğumuz tablo ve mücadele belirleyici olacak. Bu Fenerbahçe maçın için de geçerli, diğer Anadolu kulüpleri için de. Hiç bir ayrımımız olmayacak ama evimizde olduğumuzu hissettireceğiz” diye konuştu.
İmza töreni, Mehmet Özdilek ve kulüp yöneticilerinin Denizlispor forması yanında fotoğraf çektirmelerinin ardından sona erdi.

DENİZLİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:54
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