Modacılardan Babadağ'a ziyaret

DENİZLİ'ye defile için gelen manken Şebnem Schaefer ve modacı Cihan Nacar ile beraberindekiler, Babadağ ilçesini gezdi. Babadağ'a hayran kaldığını belirten Schaefer, "Burası saklı cennet" dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği'nce düzenlenen etkinlikler kapsamında, Denizli'ye gelen manken Şebnem Schaefer, modacı Cihan Nacar Babadağ ve beraberindekiler, Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (BASİAD) daveti üzerine Babadağ'ı ziyaret etti. Babadağ Belediyesi tarafından hizmete açılan restoranda yöresel yemeklerin tadına bakan heyet, daha sonra ilçede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Schaefer, ilçede gezdiği alanlarda fotoğraf çektirdi. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve DESİAD Başkanı Şeref Arpacı'nın rehberliğinde gezdiği ilçenin doğasına ve yapılan yemeklere hayran kaldığını belirten Schaefer "Burası saklı cennet. İlk kez geliyorum; ama tekrar geleceğim. Rengarenk evlerine eşlik eden yemyeşil doğası insanın içini ferahlatıyor" diye konuştu.

Moda sektörünün önemli isimlerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Atlı ise "İlçemizde moda dünyasının ön planda olan isimlerini ağırladık. İlçemizin tanıtımı adına verdikleri destek paha biçilemez" diye konuştu.



DENİZLİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:02

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