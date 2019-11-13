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Denizli’de Çocuk Meclisi seçimlerinde 8 aday yarıştı Kıran kırana geçen seçimlerde Başkan Osman ...

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 14. seçimli olağan genel kurul toplantısını yaptı. Toplam 8 adayın yarıştığı seçimde Çocuk Meclisi Başkanlığı'na Didar Melek Armutcuk seçildi. Çocuk Meclisi'ni çok önemsediğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, onların Denizli'nin ve Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Denizli’de Çocuk Meclisi seçimlerinde 8 aday yarıştı Kıran kırana geçen seçimlerde Başkan Osman Zolan çocukları yalnız bırakmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 14. seçimli olağan genel kurul toplantısını yaptı. Toplam 8 adayın yarıştığı seçimde Çocuk Meclisi Başkanlığı'na Didar Melek Armutcuk seçildi. Çocuk Meclisi'ni çok önemsediğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, onların Denizli'nin ve Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisinin 14. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Çocuk Meclisi Başkanı Turguthan Salar ve Çocuk Meclisi üyeleri katıldı. Mevcut Başkan Turguthan Salar, görevi boyunca kendilerine her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci’ye teşekkür etti. Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik ise, seçime katılan ve aday olan tüm öğrencileri tebrik ederek, "Kent Konseyi Çocuk Meclisi, öğrencilerimizin özgüveninin oluşması açısından büyük önem arz ediyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çocuk Meclisimizi çok önemsiyorum”
Başkan Osman Zolan ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde bulunan Çocuk, Gençlik, Kadın ve Engelliler Meclisi ile Denizli'de çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. “Çocuk Meclisimiz, bizlerin gözbebeği" diyen Başkan Zolan, "Sizler bu şehrin ve bu ülkenin geleceğisiniz. Taleplerinizi öğrenmek, sizleri dinlemek ve sizlerin sözünün bize ulaşması çok önemli. Çocuklarımız ne diyor, ne istiyor, ihtiyaçları nedir, neyi hayal ediyorlar? Çocuk Meclisimiz vasıtasıyla bunları almayı arzuluyoruz. Onun için Çocuk Meclisimizi çok önemsiyorum” diye konuştu.

“Denizlimiz sizlerle güzel”
Çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: “Sizler bizim hazinemizsiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah sizler de ileride ülkemize faydalı, vatanını, bayrağını seven ve sahip çıkan nesiller olacaksınız. Bu millete hizmet etmek hepinize nasip olacak. Burada bulunuyor olmanız bile ayrı bir güzellik. Bugün Çocuk Meclisimizin seçimini gerçekleştireceksiniz. Demokrasi önemli. Burada iradenizi ortaya koyacaksınız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Denizlimiz sizlerle güzel. İnşallah hep birlikte gece gündüz sizler için şehrimiz için geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Secim de 8 aday yarıştı
Konuşmaların ardından seçime geçildi. Mevcut Başkan Turguthan Salar’ın aday olmadığı seçimlerde Mahmut Buğra Ergün, Ferudun Bera Gedikoğlu, Dilara Aktaş, Harun Gökgöz, Mehmet Eren Ertaş, Samet Veysel Günyaktı, Rukiye Özaslan ve Didar Melek Armutcuk olmak üzere toplamda 8 aday yarıştı. Yapılan seçimde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanlığı'na 110 oy alan Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Didar Melek Armutcuk seçildi.

DENİZLİ

13 Kasım 2019 Çarşamba

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