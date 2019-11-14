Rektör Bağ, yabancı öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen öğle yemeğinde öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından Pamukkale Üniversitesine gelen öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve PAÜ Yönetimi ile bir araya geldi.

Uluslararası öğrenci değişim programları Erasmus+ ve Genel Anlaşmalar kapsamında Pamukkale Üniversitesine gelen öğrenciler, PAÜ Yemekhaneleri Kırmızı Salon’da bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar ve Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel ile birlikte öğrencilerle buluştu.

PAÜ’ye İlgi Artıyor

20192020 eğitim öğretim yılı güz dönemi için Pamukkale Üniversitesine Erasmus+ KA103 öğrenim ve staj faaliyeti için Fransa, Litvanya, Romanya Avusturya, Makedonya ve İspanya’dan 15; Genel Anlaşmalarla Çin’den 1, Ukrayna’dan 2, Kazakistan’dan ise 68 olmak üzere toplamda 9 ülkeden 86 öğrenci öğrenimine devam etmektedir.

DENİZLİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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