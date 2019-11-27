Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Araştırma verilerine göre, Denizli’nin Çardak ilçesinde saat 23.03’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

DENİZLİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.