Yurtta baca yangını

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- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle binadan tahliye edilen öğrenciler, tedirginlik yaşadı.

Denizli Caddesi'ndeki KYK öğrenci yurdunda, erkek öğrencilerin bulunduğu B Blok'un bacasında, dün gece yangın çıktı. Yurtta kalan öğrenciler ve görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, adrese sevk edildi. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltıldı. Tedbir amacıyla elektrikler kesildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Korkulu anlar yaşayan öğrenciler, yangının sönmesinin ardından rahat nefes alarak binaya geri döndü. Yangınla ilgili araştırma başlatıldı.



DENİZLİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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