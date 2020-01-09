Denizli’de buzlanmadan dolayı yol kapandı Denizli’de buzlanan yolda tuzlama çalışmaları devam ediyor

Denizli’de yüksek kesimlerde akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından DenizliAntalya karayolunda buzlanma meydana geldi. Trafiğe kapatılan yol tuzlama çalışmalarının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Denizli Antalya karayolunda meydana gelen buzlanmadan dolayı sabah saatlerinde trafiğe kapatılan yolda, karayolları ekipleri buzların erimesi için ve araçların trafiğe açılması için tuzlama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, Serinhisar ilçesinden Denizli kent merkezi istikameti ve Cankurtaran mevkisinde tuzlama çalışmalarının ardından trafik polisleri tarafından kontrollü bir şekilde yol trafiğe açıldı.



Kar küreme ve tuzlama araçları hazırda bekliyorlar

Araçlarında zincir bulunmayan vatandaşlar zorluk yaşarken, olumsuzluklara karşı ise önlem alındı. Tekrardan buzlanma riskine karşı ise belediye ekipleri ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile beklemeye başladı.

DENİZLİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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