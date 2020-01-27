Denizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiası Yaşlı kadının yakınları olayı yargıya taşıp suç duyurusunda bulundu

Denizli’de yaklaşık 2 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ALS hastası 62 yaşındaki kadının karnına tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakın servisinden tırnak ya da kesici bir cisimle ‘ATT’ yazıldığı iddia edildi. Yaşlı kadının ailesi olaydan sonra çektikleri fotoğraflarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Duyanların kanını donduran olay, Merkezefendi ilçesi Özel Sağlık Hastanesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 2 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı ile mücadele eden Ayşe Koç, yaklaşık 2 hafta önce yaşadığı Acıpayam ilçesi Gümüş Mahallesindeki evinde fenalaştı. Bunun üzerine aile yakınları 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Koç ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Özel Sağlık Hastanesine kaldırıldı. Koç ardından burada yoğun bakım servisinden tedavi altına alındı. Bir süre tedavisi devam eden Koç, sonrasında taburcu edilerek evine gönderildi. Tek çocuğu olan ve o da yurt dışında çalıştığı için yakınlarının bakımını üstlendiği Koç’u evlerine getiren yakınları elbiselerini değiştirmek için üstünü soyduklarında ise dehşet vereci manzara ile karşılaştı. Koç’un karnında feri çizikler olduğunu fark eden yakınları kabuk tutmaya başlayan yere dikkatli baktıklarında ise çiziklerin ATT yazısı olduğunu fark etti. Hastalığından dolayı konuşmakta güçlük çeken ve sorulara göz işaretleri ile cevap veren Koç, yakınlarının sorduğu sorular üzerine yazının tırnak ile hastane yoğun bakım ünitesinde yazıldığını söyledi.

DENİZLİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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