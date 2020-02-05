Minare kubbesinin yıkılma anı İHA kamerasında Şiddetli rüzgar Denizli’de hayatı felç etti Rüzgar cami minaresinin cam kubbesini böyle devirdi

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Denizli’de şiddetli esen rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca, kentte çatılar ve reklam tabelaları yerinden söküldü ağaçlar devrildi. Bir caminin minaresinin cam kubbesinin caminin üstüne devrilme anı İHA tarafından anbean görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren esmeye başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca deyim yerindeyse kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km’ye yaklaşan lodos çatılar ve reklam tabelalarını yerinden söktü, cami minare kubbelerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

DENİZLİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:37

YATSI 19:55

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