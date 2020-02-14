Takla atan traktörün altında kalan kadın sürücü öldü

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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan traktörün altında kalan 3 çocuk annesi sürücü Zeynep Yörük (40), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gürlek Mahallesi´nde meydana geldi. Zeynep Yörük, 20 H 6797 plakalı traktörü ile tarlasından evine dönmek üzere yola çıktı. Bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek ters dönen traktörün altında kalan Zeynep Yörük, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Yörük´ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Zeynep Yörük´ün cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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