Bıçaklı gasp kamerada



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, annesinin emekli maaşını çeken Dudu Başarıcı (54), gündüz vakti sokak ortasında bıçakla gasp edildi. Başarıcı'yı gasp ettiği güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Y.P., olayın ardından gittiği Antalya'dan dönüşte 2 arkadaşı ile yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Geçen 24 Şubat'ta öğle saatlerinde annesinin emekli maaşını bir banka şubesine ait ATM'den çeken Dudu Başarıcı, İlbade Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı. 175 Sokak'a geldiği sırada Başarıcı'nın önü yanına yaklaşan bıçaklı bir kişi tarafından kesilip, içinde 2 bin lira bulunan çantası gasp edildi. Şüpheli, koşarak olay yerinden kaçarken, yaşadığı şoku üzerinden atan Başarıcı, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, Başarıcı'nın verdiği eşkalden yola çıkıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından olay anının anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelinin 24 yaşındaki Y.P. olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Polis şüpheli Y.P.'nin olayın ardından arkadaşları Ş.G. (24) ve M.E. (40) ile Antalya'ya gittiği tespit etti. Şüpheli Y.P.'nin tekrar Denizli'ye döneceği bilgisine ulaşan polis, şehrin girişinde bulunan kontrol noktasında önlem aldı. Bugün sabah saatlerinde Y.P.´nin, içinde bulunduğu otomobil durdurulup, yanındaki 2 kişi arkadaşı ile gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 20 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerini ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-02-26 16:54:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.