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Tedavi olmak için bin 500 kilometre yol geldi Ağrı’dan yola çıktı, şifayı Denizli'de buldu

İHA

Ağrı'da yaşayan 55 yaşındaki Türkiye Çelik, bel ve bacak ağrılarından çok çekince çareyi Denizli'de buldu. Bin 500 kilometre yol gelen Çelik, sağlığına kavuştu.

Tedavi olmak için bin 500 kilometre yol geldi Ağrı’dan yola çıktı, şifayı Denizli'de buldu

Ağrı'da yaşayan 55 yaşındaki Türkiye Çelik, bel ve bacak ağrılarından çok çekince çareyi Denizli'de buldu. Bin 500 kilometre yol gelen Çelik, sağlığına kavuştu.
Ağrı'da yaşayan 55 yaşındaki Türkiye Çelik, bel ve bacak ağrısı çekmeye başladı. Yaşadığı bel ve bacak ağrılarından şikayet eden Türkiye Çelik başvurduğu hastanelerde çözüm bulamadı. Çelik ve akrabaları Türkiye genelinde çalışma yaparak, Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu’nun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatları öğrendi. Çelik ailesi 55 yaşındaki kadını hiç bekletmeden Ağrı'dan Denizli’ye getirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu tarafından gerekli tetkikler yapıldıktan sonra vida konulmadan, kanal daralması rahatlatılarak bel fıtığı ameliyatı yapıldı. Zorlu ameliyattan 1 gün sonra ayağa kalkan Çelik, 3 gün içinde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Yürümekte bile güçlük çekiyordu
Hastanın Denizli’ye geldiğinde yürümekte zorluk çektiğini söyleyen Op. Dr. Yurdaer Doğu, "Hastamız şiddetli bel ve sol bacak ağrısı ile bize müracaat etti. Düz yolda 100200 metre yürüyünce dahi yorulduğunu ve dinlenme ihtiyacı duyduğunu anlattı. Ağrı ilinde başka bir hastanede çekilen MR ile kanal daralması ve bel fıtığı teşhisi konuldu. Hastanemizde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra vida konulmadan kanal daralması rahatlatıldı ve bel fıtığı ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız bir günün ardından yürümeye başladı. 3 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.

"Bin 500 kilometre yolu hiç düşünmeden geldik”
55 yaşındaki Türkiye Çelik’in gelini Hülya Çelik, Özel Denizli Tekden Hastanesini ve Op. Dr. Yurdaer Doğu’yu internetten yaptıkları araştırmalar neticesinde bulduklarını ve güvenerek Ağrı’dan Denizli’ye getirdiklerini söyledi. Çelik yaptığı açıklamada, ”Kayınvalidemi bel ve sol bacak ağrısı ile Ağrı’da hastanelere götürdük. Ancak istenilen neticeleri alamadık. Yaptığımız araştırmalarda Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde Yurdaer Doğu hocamızı gördük. Araştırdık yaptığı başarılı ameliyatları gördük, yorumları okuduk ve bu durum bize güven verdi. İletişime geçtik olumlu bir dönüş alınca bin 500 kilometrelik yolu hiç düşünmeden geldik. Kendisi gerçekten bizimle ilgilendi ve gerçekleştirdiği ameliyatla kayınvalideme şifa oldu. Biz başta Yurdaer Doğu hocamız olmak üzere ekibine ve Özel Denizli Tekden Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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