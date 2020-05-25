Sevgilisiyle evdeyken fenalaşan Sibel'in ölümünde uyuşturucu iddiası

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evde erkek arkadaşıyla birlikte alkol alıp, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Sibel K. (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.<br>Sanat tarihi mezunu olan Sibel K., iddiaya göre, dün erkek arkadaşı Mehmet Yasin E.'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili, burada birlikte alkol alıp, kokain ve esrar kullandı. Bir süre sonra Sibel K., rahatsızlanınca Mehmet Yasin E. de sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Sibel K.'nin bu sabah ateşi yükselip, kalbi durdu. Duran kalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen tekrar çalıştırılamadı. Sibel K.'nin ölümü şüpheli bulununca savcılık soruşturma başlattı. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.<br>Polis, kız arkadaşının ölümünün ardından Mehmet Yasin E.'yi gözaltına aldı. Mehmet Yasin E., ifadesinde, kız arkadaşının içki ile birlikte kokain ve esrar kullandığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yasin E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, Mehmet Yasin E.'ye uyuşturucu maddeleri sattığı belirlenen 1 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-25 13:39:32<br>

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