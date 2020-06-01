Otomobilin torpidosunda uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada torpido gözünde 310 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 4 kişi tutuklandı.<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Otomobili takibe alan ekipler, Pamukkale ilçesi, Gökpınar Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 310 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.<br>Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-01 15:33:07<br>

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