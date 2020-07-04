Türkiye’nin kekik üretim merkezinde lavantalar da yerini almaya başladı Başkan Örki: “Gözler sadece kekik değil lavantanın da merkezi olacak”

Türkiye’nin kekik üretim merkezi olan Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesinde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kekik hasadına katıldı. Çiftçilerle birlikte hasat yapan ve lavanta bahçesini de gezen Başkan Örki, “Gözler sadece kekik değil lavantanın da merkezi olacak” dedi.

Dünyanın kekik ihtiyacının büyük çoğunluğu Denizli’den karşılanırken üretim merkezi olarak bilinen Gözler’de kekik hasadı devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yapılan hasada katıldı. Burada kekik üretiminin yapılmasında öncülük eden Mehmet Ersoy ile bir araya gelen Başkan Örki, kekik hasadı yapan çiftçileri de ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. Kekiğin patozdan geçirilme çalışmasına katılan Başkan Örki, çalışanlara yardım etti. Ardından son dönemde yine Gözler’de üretimine başlanan lavanta bahçelerini gezen Başkan Örki, bu güzelliklere hayran kaldı.



“Pamukkale’ye gelmek için yerli ve yabancı turistlerin birçok nedeni var”

Pamukkale’nin sadece turizm değil tarım konusunda da ülke çapında ün sahibi olduğunu söyleyen Başkan Örki, “Pamukkale öylesine önemli değerlere sahip ki saymakla bitmiyor. Beyaz Cennet Pamukkale ve termal sağlık merkezi Karahayıt ile birlikte birçok antik kent ile turizmde iddialı bir ilçeyiz. Bunun yanında dünya kekik üretiminin büyük çoğunluğu ilçemizden karşılanıyor. Gözler bu konuda önemli bir nokta. Artık kekikte hasat zamanı geldi ve üreticilerimiz toplayıp işlemeye başladı. Onları ziyaret ederek yanlarında olduk. Ayrıca son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek olan lavanta bahçeleri de muhteşem güzelliğini ortaya çıkardı. Her yönüyle hem ülkemize hem de dünyaya güzelliklerini sunan Pamukkale’ye gelmek için yerli ve yabancı turistlerin birçok nedeni var. Herkesi Pamukkale’mize bekliyoruz” dedi.

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