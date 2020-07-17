Denizli’de traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de dengesini kaybedip düştüğü traktörün altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatı kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çameli İlçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre babası M.E. ile traktöre binen 11 yaşındaki E.F.E. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek düştü. İlkokul öğrencisi çocuk, düşmenin etkisiyle traktör tekerleğinin altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 11 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minik çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.