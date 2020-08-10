Üzerinden silah çıkan dolandırıcı tutuklandı Dolandırıcılıktan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kredi kartı dolandırıcısı Denizli’de yakalandı

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinden silah çıkan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, 1 adet 9 milimetre silah, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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