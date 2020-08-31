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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt pazarında fiyatlar satıcı için uygun, vatandaş için pahalı

İHA

Semt pazarında fiyatlar satıcı için uygun, vatandaş için pahalı

Denizli’de, semt pazarlarında en çok tüketilen ürünlerin başında gelen domatesin fiyatı 2 TL, patates ve soğan ise 1,5 TL’den alıcı ile buluşuyor.
Denizli’de semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya göre düşüşe geçti. Korona virüs sebebiyle vatandaşlar ise semt pazarlarına gitmeye korkuyor. Pandemi öncesi deyim yerindeyse iğne atılsa düşmeyecek dolulukta olan semt pazarlarında, yoğunluk bir hayli düşmüş durumda. Pazarda fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara oranla düşüşe geçtiği gözlerden kaçmadı. geçen hafta 4 TL’ye tezgahta yerini alan patates soğan bu hafta ise 1,5 TL’den alıcısını bekliyor. Pazar esnafı fiyatların maliyetine oranla düşük olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar bir kısmı fiyatların yüksek olduğunu ancak mecburiyetten almak zorunda olduklarını söylese de bir kısmı ise fiyatların uygun olduğunu dile getirdi. Pazar tezgahlarında yerini alan domates 2 TL, Patates ve soğan 1,5 TL, havuç 3 TL, üzüm 4 TL, biber 4 TL ile alıcı beklerken limonun fiyatı 10 TL ile rekor seviyede seyrediyor.

“Akşamüstü gelip uygun fiyatta alıp gidiyorlar”
Vatandaşların uygun fiyata almak için akşamüstü geldiğini dile getiren pazar esnafı Bülent Bozkurt, “Şuanda domates 2TL, salçalık biber 1TL, üzüm 5TL, kavun tane 2TL. bize göre şuanda ucuz. Vatandaşa göre ucuz mu pahalı mı biliyorum ama. Şuanda zaten geçen hafta 67 TL olan üzüm şimdi 45 TL. . Korona virüs pazaryerlerini çok etkiledi. Pek vatandaş olmuyor ve genellikle akşamüstü gelip uygun fiyatta alıp gidiyorlar” dedi.

“Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok”
Fiyatların yüksek olduğunu dile getiren vatandaş Canip Erişmiş, “Fiyatlar pandemiden dolayı yüksek ama yapacak bir şey yok. Halkın ihtiyacı olduğu için pazardan almak zorunda. Ben çok pazara gelen biri değilim ama uygun geliyor bana ve çokta pahalı değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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