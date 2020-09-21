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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

DHA

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama


Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 19 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 158 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 67 gram esrar, 17 gram eroin, 20 kök hintkeneviri ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 10'u mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-09-21 18:24:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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