Horoz, Antalyaspor’a bileniyor Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig 20202021 sezonunun 3.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan yeşilsiyahlı futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yapılan taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.
Yeşilsiyahlı ekibin, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.