Ali Yalçın: Kızılcabölükspor mağlubiyeti hak etmedi



DENİZLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk iki maçından puan çıkaramayan Kızılcabölükspor'da teknik direktör Ali Yalçın, son Fatsa Belediyespor randevusunda mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Kulübün satış görüşmeleri nedeniyle transfere geç başlayan sarı-kırmızılılarda, takım olarak tam anlamıyla hazır hale gelmediklerini belirten Ali Yalçın, "Kısa sürede takımı oluşturduk ve yaklaşık 3 haftadır oyuncularımız birlikte çalışma fırsatı buldular. Uyum süreci biraz zaman alabiliyor. Biz futbol olarak, oyun olarak ilk iki maçta uyum problemini çözdük ama skor anlamında üretken olamadık. İlk 2 haftada genele baktığımızda oyunun hakimi bizdik ve birçok gol pozisyonuna girdik. Üretkenliğimizi skora yansıtmamız gerekiyor. Bu haftadan itibaren bu çıkışı yakalayacağımıza inanıyorum. Aslanlara güveniyorum. Pazar gününe kadar uzun bir programımız var ve maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-09-29 12:04:53



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