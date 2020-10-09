Filede perde açılıyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi bu hafta başlıyor. Denizli’yi bayanlarda Merkezefendi Belediyespor ve Pamukkale Belediyespor, erkeklerde ise Cavidilspor takımları temsil edecek.



Denizli’nin voleybolda ki temsilcileri 20202021 sezonunun ilk haftasında 11 Ekim Pazar günü parkeye çıkacak. 2. Lig Bayanlarda aynı grupta yer alan iki takımdan Merkezefendi Belediyespor ilk maçında Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda Akhisargücü takımını ağırlarken, Pamukkale Belediyespor ise Hasan Güngör Spor Salonunda Arkasspor’u konuk edecek.



maçlar seyircisiz

2. Lig erkeklerde ise Babadağ Spor Salonunda oynanacak müsabakada Denizli temsilcisi Cavidilspor, İnegöl Belediye ile kozlarını paylaşacak. Üç maçta aynı gün aynı saatte saat 15.00’te başlayacak. Pandemi nedeniyle alınan kararlar gereği müsabakalara seyirci alınmayacak.



Voleybolda sezonun ilk maçına çıkacak Denizli temsilcisi üç takıma Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, yeni sezonda başarılar diledi. Takımların Denizli’yi en şekilde temsil edeceğine inandığını belirten İbanoğlu, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

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