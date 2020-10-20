Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Horozkentsporluları ağırladı Başkan Örki; “Kalbimiz ve desteğimiz sizinle” Takımın Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan; “Denizli’yi gururlandıracağına inanıyorum” 7 yıldır futbol oynayan Sözüdoğru; “Denizli’yi başarıyla temsil etmek istiyorum”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli’yi kadınlar 2. Ligi’nde temsil eden Horozkentsporluları ağırladı. 19 yaş altı Bayan Futbol Milli Takımı’na çağrılan 5 sporcuya çeşitli hediyeler veren Başkan Örki, “Sporcularımıza milli takımlarda başarılar diliyorum” dedi.

Denizli’de 2015 yılında kurulan Horozkent Spor Kulübü, kadınlar futbol branşında Denizli’yi başarıyla temsil ediyor. 4 sezon mücadele ettiği 3. Lig’de 3. Grup’ta yer alan yeşil siyahlı takım korona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamayan 20192020 sezonu sonunda TFF tarafından 2. Lig’e çıkarıldı. Horozkentspor takımı kadrosunda bulunan 5 futbolcu U 19 Kadın Milli takımına çağrıldı. Takımın kalecisi Sude Nur Sözüdoğru, defans oyuncusu Huriye Selçik ile orta sahada görev yapan Semanur Özçetin, Rabiya İsgi ve Özge Tosun 24 Ekim ile 1 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan U 19 Milli Takım hazırlık kampına davet edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yeşil siyahlı kulübün sporcu, teknik adam ve yöneticilerinden oluşan heyeti ağırladı. Başkanlık makamındaki ziyarette Horozkentspor Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras, Teknik Sorumlu Özkan Ceylan milli takıma davet edilen sporcular yer aldı.



“Kalbimiz ve desteğimiz sizinle”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Futbol genelde erkeklerin oynadığı bir oyun. Ancak bayanlar da bu konuda iddialı olduklarını son yıllarda gösteriyor. Sizler de Denizli’nin adını profesyonel liglerde başarıyla duyuruyorsunuz. Sizler bizleri gururlandırıyorsunuz. Ne yapsak sizin başarınızı taçlandıramayız. Kalbimiz ve desteğimiz sizinle. Kadın sporcuların yetişmesine imkan sağlayan yöneticiler ile sizleri çalıştıran antrenörlerinizi de kutluyorum. Sizler milli takıma kadar yükselerek daha küçük yaşta olan sporculara örnek oluyorsunuz. Bir kez daha sizleri kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Ziyarette Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, milli takıma davet edilen sporculara çeşitli hediyeler verdi.



“Denizli’yi gururlandıracağına inanıyorum”

Takımın Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan, Horozkentspor’un 5 oyuncusu 30 kişilik aday kadroya çağrıldığını ifade ederek, “Milli takımda yer alan oyuncularımız 24 kişiye düşecek olan kadroda yer bulmak için çalışacaklar. Ben sporcularımızın bunu başaracağını ve Denizli’yi gururlandıracağına inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.



“Denizli’yi başarıyla temsil etmek istiyorum”

Sude Nur Sözüdoğru ise 7 yıldır futbol oynadığını ifade ederek, “Yine aynı süreden beri milli takımlarda yer alıyorum. Milli takımın da kaptanıyım. Diğer arkadaşlarımla birlikte Denizli’yi başarıyla temsil etmek istiyorum. Destekleri için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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