Caminin altından geçmeden bu köye girilmiyor Bu köye gelenler caminin altından yollarına devam ediyor 141 yıldır caminin altından geçen yolu görenler şaşırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caminin altından geçmeden bu köye girilmiyor Bu köye gelenler caminin altından yollarına devam ediyor 141 yıldır caminin altından geçen yolu görenler şaşırıyor

İHA

Caminin altından geçmeden bu köye girilmiyor Bu köye gelenler caminin altından yollarına devam ediyor 141 yıldır caminin altından geçen yolu görenler şaşırıyor

Denizli’de 1880 yılında yapılan caminin altından geçen yol sürücü ve yayalar tarafından kullanılırken, misafir olarak gezmeye gelenler ise gördükleri karşısında şaşkınlığa uğruyor. Yaklaşık 141 yıldır caminin altında yol bulunduğu ve sürekli olarak kullanıldığı belirtildi.
Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde 1880 yılında yapılan Dere Cami’nin altından geçen yol bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor. Mahalle sakinleri yaklaşık 141 yıldır, cami yapıldığından bugüne kadar altından yol geçtiğini belirtti. Caminin aşağı tarafında bulunan evlere ulaşmak için caminin altında bulunan boşluğun yol olarak kullandığı belirtildi. İlçeye ve mahalleye dışarıdan gelen misafirler yol ile camiyi aynı noktada görünce şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

“Bu caminin altından arabalar gelip geçer”
Caminin yapım tarihinin 1880 yılı olduğunu belirten Ahmet Kaçar, “Cami çok eski Gümüşsu’nun ilk yerleşim zamanlarından kalma, o zamanlar burası Dere Mahallesi olarak geçiyordu ve mahalle camimizdi. 60 yıl önce cami restore edildi. O sırada camiye ilave yapılmış mahalle odası cami ile birleştirilmiş ek bina yaparken aşağıdaki evlere ulaşım aksamasın diye caminin altına yol bırakmışlar. Ben 78 yaşlarında iken bu cami tamirat geçirdi cami köylülerin dayanışmasıyla yenilendi. Cami 60 yıldır hiç bozulmadan bu günlere geldi. Ben kendimi bildim bileli bu caminin altı açıktır. Altından arabalar gelip geçer” dedi.
Cami cemaatinden Mehmet Aktürk, caminin altından geçen yol ile üç tarafa yol gittiğini belirterek, “Caminin altındaki yol 60 yıldır var, kimse de rahatsız değil. Bu yol üç tarafa gider” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Örki, “Muhtarlarımız bizim için çok değerli” Başkan Örki muhtarları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Muhtarlarımız bizim için çok ...
Denizli konut satışlarında Türkiye genelinde 1,1’lik payla 23. sırada yer aldı Denizli’de Aralık 2020 Konut Satış İstatistikleri yayımlandı
YEREL HABERLER Denizli konut satışlarında Türkiye genelinde 1,1’lik ...
Çal'da mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Çal'da mevsimin ilk karı yağdı
Başkan Zolan: "Bu şehir hepimizin" Muhtarlar Derneği'nden Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Bu şehir hepimizin" Muhtarlar ...
Denizli’de ilk aşı Sağlık Müdürü Öztürk’e yapıldı Denizli için 10 gün olarak açıklanan aşılamanın 5 ila 7 günde tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Denizli’de ilk aşı Sağlık Müdürü Öztürk’e ...
Denizlispor 'Sezonluk Hatıra Bilet' satışına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor 'Sezonluk Hatıra Bilet' satışına başladı
Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi ...
Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, ...
6 bin TL’lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu
YEREL HABERLER 6 bin TL’lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu
Denizlispor ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Denizlispor ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ ...
Sagal: “Rodallega gibi doğar doğmaz golcü olmadım” Denizlisporlu Angelo Sagal; “Kendi evimizde de kazanmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Sagal: “Rodallega gibi doğar doğmaz golcü ...
Yalçın Koşukavak, “12 oyuncu ile lig oynuyoruz” Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Çok sakat oyuncu olması bizi zora sokuyor"
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak, “12 oyuncu ile lig ...
Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acil transfere ihtiyaç duyuyoruz
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acil ...
Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ege'nin en büyük kayak merkezini kuraklık vurdu
YEREL HABERLER Ege'nin en büyük kayak merkezini kuraklık vurdu
Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı
Denizli'de 2020 yılında 1100 sokak hayvanı sahiplendirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 2020 yılında 1100 sokak hayvanı ...
Pandemiden etkilenen vatandaşlari için ‘Korona virüs Psikososyal Destek ve Danışma Hattı’ kuruldu Öfke, stres, korku, kaygı gibi durumlar için psikososyal destek hattı kuruldu
YEREL HABERLER Pandemiden etkilenen vatandaşlari için ‘Korona virüs ...
Pamukkale Belediyesi vatandaşların öneri ve isteklerini artık BİP’de takip edecek
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi vatandaşların öneri ve ...
Başkan Zolan, Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları toplantısına katıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez; “Kamu binalarında 2023’e kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi belirlendi”
YEREL HABERLER Başkan Zolan, Yenilenebilir ve Akıllı Enerji ...
Ev hanımıyken çıktığı yolda hedefine ulaştı
YEREL HABERLER Ev hanımıyken çıktığı yolda hedefine ulaştı
Ekiplerin gündüz yaptığı kaldırım gece sökülüyor Yıllardır süren kavşak sorununa muhtar isyan etti
YEREL HABERLER Ekiplerin gündüz yaptığı kaldırım gece ...
2020 yılında bin 100 sokak hayvanı sahiplendirildi Büyükşehir sokak hayvanlarının bakımını ve tedavisini gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER 2020 yılında bin 100 sokak hayvanı ...
Denizlispor yönetimi kapı kapı dolaşacak Denizlispor’dan Sezonluk Hatıra Bilet satışı
YEREL HABERLER Denizlispor yönetimi kapı kapı ...