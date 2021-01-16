Denizlispor, Hatayspor´u ağırlayacak



DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor yarın evinde Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Ligde 14 puanla 20'nci sırada yer alan yeşil-siyahlı ekipte takımın en golcü ismi Hugo Rodallega ile sol bek Zakarya Bergdich, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Aissati'nin ayrıldığı, Oğuz'un kadro dışı olduğu Ege ekibinde sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek de yine takımdaki yerlerini alamayacak. Tedavileri sona eren Neven Subotic ve Fede Varela'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Koşukavak, "Hatayspor iyi bir takım. Ancak şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Önemli eksiklerimiz olsa da kazanacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-01-16 11:36:01



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