İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde kar yağışında boş evin bahçesinde mahsur kalan 1 köpek ve 2 yavrusu donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. Köpekler, sahibine teslim edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Aşağıkaraçay Mahallesi'nde 3 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden jandarma, kimsenin olmadığı evin bahçesinde mahsur kalan köpek ile 2 yavrusunu donmak üzereyken buldu. Köpekleri ısıtıp, karınlarını doyurduktan sonra da başka bir mahallede yaşayan sahiplerine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT
2021-01-18 17:45:27
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