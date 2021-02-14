Kısıtlamayı delen gençler sert kayaya tosladı Kısıtlamayı ihlal edip ceza yedi, "Ben çıkarım kardeşim" dedi Trafikte sıkıştırdıkları araç sivil polis çıkınca 9 bin 450 TL para cezası kaçınılmaz oldu

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobille gezmeye çıkan 3 genç, ana caddede sıkıştırdıkları araçtan inenler polis olunca şaşkına döndü. 9 bin 450 TL'lik cezaya davetiye çıkaran gençlerden birisi “Ben çıkarım kardeşim” diyerek pişkinlik yaptı.



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