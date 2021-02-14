Sevgililer Günü Online Konseri şehitler için iptal edildi

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Merkezefendi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel düzenleyeceği online konseri, Pençe Kartal Harekat bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesi sebebiyle iptal etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu akşam 20.30’da düzenlenmesi planlanan Sevgililer Günü’ne özel online konseri, Pençe Kartal Harekat bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesi sebebiyle iptal edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Pençe Kartal harekat bölgesinde 13 savunmasız sivil vatandaşımızın şehit edilmesinden dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileriz” dedi.

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