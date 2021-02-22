Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın düzenlenen adreslerde 351 gram afyon sakızı, 580 gram metamfetamin, 77 gram eroin, 934 gram bonzai, 2 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 195 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-22 17:38:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.