PAÜ’lü akademisyen Kazakistan devlet ödülünün sahibi oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, gerçekleştirdiği çalışmalarda TürkKazak dostluğuna sunduğu katkılarından dolayı Kazakistan Devleti Ödülüne layık görüldü.

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, gerçekleştirdiği çalışmalarda TürkKazak dostluğuna sunduğu katkılarından dolayı Kazakistan Devleti Ödülüne layık görüldü. Ankara Kazakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen ödül töreninde Prof. Dr. Nergis Biray; Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev’in imzasıyla teşekkürname ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı A. Raimkulova’nın teşekkürnamesi’ni Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin elinden aldı. Prof. Dr. Biray’a Uluslararası Türk Akademisi Abay175 plaketini ise Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali takdim etti. Nursultan Nazarbayev imzalı Abay’ın 175. Yılı ve Türk Kazak Dostluğuna Hizmet Madalyaları, salgın sürecinin seyrine göre ileri bir tarihte yapılacak tören ile takdim edilecek. Ödül ve plaket takdiminin ardından tören hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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