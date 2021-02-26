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Öterken bayılan fenomen horoz 'Bahtiyar'ın 10 yavrusu oldu

DHA

Öterken bayılan fenomen horoz 'Bahtiyar'ın 10 yavrusu oldu


Deniz TOKATRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de öterken bayılması ile fenomen olan 'Bahtiyar' isimli horozun 10 yavrusu oldu.
Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait 1 yaşındaki Denizli horozu, geçen aralık ayında yaklaşık yarım dakika öttü. Kümesinde öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp düştü. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, bir anda sosyal medyada büyük beğeni alırken, 'Bahtiyar', fenomen oldu. Uzun süre öttüğünde bayılan horoz için otomobille takas teklifi de geldi.
Horozun sahibi Gökbudak, tekliflerin hepsini geri çevirdi. Hem gülümseten hem de hayrete düşüren 'Bahtiyar', Uzakdoğu ülkelerinde de haber konusu oldu. Horozun öterken çekilen videosu, Çin ve Japonya'daki çeşitli televizyon kanallarında yayınladı. Ünü ülke sınırlarını aşan Denizli horozunun, yaklaşık 20 gün önce 10 yavrusu oldu. Gökbudak'ın kümesindeki Denizli tavuğu, kuluçkaya yattıktan sonra 10 civciv çıkardı.
Gökbudak, yavruyken bakımını üstlendiği horozun kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Horozunun çalınmasından korktuğunu belirten Gökbudak, "Bahtiyar ile bir yıldır birlikteyiz. Onun için özel kafes yaptırdım. Aynı odada kalıyoruz. Her sabah işe birlikte gidiyoruz. Çalıştığım iş yerinde de ona kümes yaptım. Tavuklarımla orada kalıyor. Kendisi baba oldu. Babalık sevinci yaşıyor. Beşi erkek 10 civcivi var. Yavrularının da onun gibi uzun ötüşlü olacağına ve öterken bayılacağına inanıyorum. Fenomen horozun fenomen oğlu olur. Horozlarımın tüm dünyada ünlü olmasını istiyorum" dedi.
"HOROZUM DENİZLİ'NİN KÜLTÜR ELÇİSİ OLDU"
Gökbudak, horozunun fotoğraflarının ve isminin kullanılarak sosyal medyada sahte hesaplar açıldığına dikkati çekerek, "Vatandaşlar bu sahte sosyal medya hesaplarına dikkat etsin. Horozunun görselleri kullanılarak sosyal medyada yumurta ve civciv satışı yapılıyor. İnsanların bu konuda dolandırıcılara kanmasını ve mağdur olmasını istemiyorum" diye konuştu. Horozunun kentin tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Gökbudak, "Denizli horozları uzun ötmesiyle ünlüdür. Benim horozum öterken bayılıyor. Artık böylesine pek rastlanılmıyor. Horozumun öterken bayıldığı görüntüler, Japonya ve Çin'de yayınlandı. Denizli'nin tanıtımına da katkı sağladı. Horozum Denizli'nin kültür elçisi oldu" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKATRamazan ÇETİN
2021-02-26 10:04:10

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