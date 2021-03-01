Hırsızlar köpeği çaldılar ardından yakayı ele verdiler Denizli’de 523 farklı asayiş olayında 345 şüpheli gözaltına alındı Denizli’de son bir haftada çeşitli asayiş olaylarından 99 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 30 bin 326 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 175 kişi yakalanırken, 523 farklı asayiş olayında ise 345 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 22 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 30 bin 326 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 175 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 152 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90’nı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 121 adet mermi, 3 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 4 adet bilezik, 1 adet altın zincir, 1 adet altın yüzük, 2 adet altın kolye, 2 çift altın küpe, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet televizyon, 2 bin 900 TL çalıntı para ve 1 adet çalıntı köpek ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 523 farklı asayiş olayında ise 345 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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