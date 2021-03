Orta riskli konumunda bulunan Denizli’de alınacak yeni kararlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşmeye başlıyoruz.”

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sona erdi. Tüm bakanların katıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Orta riskli (sarı) konumunda bulunan Denizli'de alınacak kararlarda atılacak olan adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Valiliklerimiz başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sona erdi. Tüm bakanların katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yeni haftanın risk haritası yayınlandı. Haritaya göre, düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.



“Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek”

Haritaya göre orta riskli (sarı) konumunda yer alan Denizli için geçerli olacak normalleşme adımlarını tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşmeye başlıyoruz. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız günlük hayatlarının her anında temizlik, maske ve mesafe diye özetlediğimiz salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Salgın artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek” dedi.



"Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek"

Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer aşamalarda da eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, kafeterya, lokanta, tatlıcı, pastacı, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenleme yapabilecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. STK’lar, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir” diye konuştu.

