Stepneden uyuşturucu çıktı

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 500 gram esrar ele geçirildi, A.C. isimli kadın sürücü gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen A.C.'nin kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, kontrol noktasında durduruldu. Otomobilde narkotik köpekle yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 500 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü A.C. isimli kadın gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüphelinin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. A.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-03 10:57:55



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