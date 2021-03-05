Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'la oynayacak

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DENİZLİ, (DHA) - Spo Toto Süper Lig'de hafta içini bay takım olarak geçen düşme potasındaki Yukatel Denizlispor yarın evinde Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Denizlispor'da sakatlığı süren Özgür Çek ve sarı kart cezalısı Angelo Sagal bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha kadroda yer alacak.

Ege ekibinde, bu maç öncesi Haddi Sacko, Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş ve Muris Mesanovic sarı kart sınırında yer alıyor. İki ekip arasında daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünde Denizlispor, 3'ünde ise Yeni Malatyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Teknik direktör Hakan Kutlu, artık her maçın kendileri için final niteliği taşıdığını belirterek, "Evimizde kazanıp seri başlatmak istiyoruz. Takımıma inancım tam" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-03-05 12:09:29



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