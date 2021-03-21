Süper Lig: Denizlispor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 31. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Rodallega’nın ceza sahası dışından yerden çektiği sert şut kaleci Mert’te kaldı.

90+1. dakikada Sagal’ın ceza sahası içine yerden pasında hiçbir arkadaşı buluşamadı. Pozisyonun devamında Mesanovic’in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasını Başakşehir savunması karşıladı.

90+2. dakikada Visca’nın kaleye uzak mesafeden sert şutu az farkla auta çıktı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx

Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Muhammet xx, Oğuz xxx, Leismann xx, Murawski xxx, Bakalorz xxx, Diskerud xxx (Hasan dk. 73 x), Sagal xx Dossevi dk. 90 ?), Sacko xx (Mesanovic dk. 73 xx), Rodallega xx

Yedekler: Pantilimon, Hüseyin, Ali, Tusha

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Başakşehir: Mert xx, Hasan Ali xx, Epureanu xx, Ponck xx (Mehmet dk. 70 xx), Ömer xx (Crivelli dk. 88 ?), Tolga xx (Gulbrandsen dk. 70 xx), Ndayishimiye xx, Deniz xxx, Giuliano xx (Berkay dk. 70 x), Visca xxx, Ba xx

Yedekler: Volkan, Ahmet, Uğur, Duarte, Tagir, Azubuike,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Tolga, Ponck (Başakşehir), Murawski (Denizlispor)

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