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GEKA desteğiyle hayata geçen soğuk hava deposunda çiftçiler tasarruf sağlıyor

İHA

GEKA desteğiyle hayata geçen soğuk hava deposunda çiftçiler tasarruf sağlıyor

GEKA desteğiyle hayata geçen Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu Güdümlü Projesi ile beraber başta kuru incir olmak üzere soğuk muhafaza gerektiren gıda ürünlerinin sağlıklı ortamda depolanması için olanak sağlandı.

Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu Güdümlü Projesi, GEKA’nın desteğiyle hayata geçti. GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA’nın desteğiyle hayata geçen, “Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu Güdümlü Projesi'ni ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundular. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu Güdümlü Projesi’ne destek vererek Aydın’da başta kuru incir olmak üzere soğuk muhafaza gerektiren gıda ürünlerinin sağlıklı ortamda depolanmasına olanak sağladı. Böylece, incir üretiminde dünyada bir numara olan Aydın’ın küresel ölçekte kuru incir üssü olmasının önü açıldı.

İhracat kapasitesinin artması bekleniyor
Güney Ege Kalkınma Ajansının 3 milyon TL hibe desteği sağladığı ve toplam proje bedeli 5,5 milyon TL olan Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu, Aydın Erbeyli' de 19 bin metrekare alanda inşa edilmiş olup 1800 ton kapasiteli soğuk hava deposunda güneş enerjisi kullanılmaktadır. Tesis bünyesine kurulan 254 kwa kapasiteli fotovoltaik güneş panelleri ile soğuk hava deposunun elektrik tüketiminin bir kısmı karşılanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında soğuk oda, donmuş oda, şoklama odası, işleme odası ve ön soğutma odaları yer almaktadır. İlk ürün kabulünün geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştiği Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nda kuru incirin yanı sıra dondurularak muhafaza gerektiren yaş meyve ve sebzeler, işlenmiş gıda ürünleri, et ve su ürünleri de uygun koşullarda depolanabilmektedir. Böylece, Aydınlı üretici ve tüccar piyasada fiyat dalgalanmalarının neden olduğu belirsizlikten korunmaktadır. Özellikle incir üretiminde dünyada bir numara olan Aydın’ı küresel ölçekte kuru incir üssü haline getirecektir. Soğuk hava deposu ile Aydın’ın ihracat kapasitesinin artması beklenmektedir.

“İhracat kapasitenin arttırılması yönleri ile büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz”
Geçen yıl temel atma töreni gerçekleştirilen ve yine 2020’nin sonlarında tamamlanarak ilk ürün alımının gerçekleştiği Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulunan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan yaptığı açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA’nın desteklediği “Aydın Yenilenebilir Enerjili Kaynaklı Soğuk Hava Deposu projesini bugün ziyaret ettik. Bu projemiz dünyada ve Türkiye’de tarım ürünlerinin üretilmesine lider konumda olan Aydın için çok önemli bir proje. Projenin Aydın’da başta incir olmak üzere tarım ürünlerinin kalitesinin, rekabet gücünün ve ihracat kapasitenin arttırılması yönleri ile büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Ajansımız, 2010 yılından beri tarım ürünlerinde katma değerin arttırılması, örgütlülüğün ve verimliliğin sağlanması yönünde çalışmalar yapmakta. Bu çalışmaları da son yıllarda arttırmış durumdayız. Çünkü, tarım konusu Aydın’da bizim için önemli bir konu. Bu projenin Aydın’da özellikle incirin pazarlanmasına ve ihracat kapasitesinin artmasına büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda, böyle bir projeyi zamanında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdikleri için Aydın Ticaret Borsasına ve projenin ortaklarına Ajansımızın Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Enerji masraflarını minimalize etmiş durumdayız”
Aydın Ticaret Borsası tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) destekleriyle yapımı tamamlanan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş tarafından işletilen soğuk hava deposunun faaliyete geçmesinin Aydın ili tarımsal ürünlerine değer katacağını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Yapımına 2020 yılının 2. ayında temel atarak başladığımız, 9.ayın sonunda tamamlanan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş, yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposudur. 1.800 metrekare kapalı alan kapasitesine sahip soğuk hava deposunda yenilenebilir enerji ile en büyük gider olan enerji masraflarını minimalize etmiş durumdayız” dedi.

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