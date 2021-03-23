Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi yolunda Ayazçalı mevkisinde meydana geldi. Sefa Çağlayan´ın (22) kullandığı 20 AEM 850 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Sefa Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar Yahya Caner, Coşkun Ertan, Ali Çayan ile Murat Yıldırım ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Çayan'ın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralıların hastanede tedavileri sürerken, Sefa Çağlayan'ın cenazesi otopsi için Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Serinhisar Ramazan ÇETİN

2021-03-23 21:56:28



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