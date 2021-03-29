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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı

İHA

Zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı

Denizli’de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli’de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette eroin ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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