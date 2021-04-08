Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- Süper Lig´in 33´üncü haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri iki takımın da sahada çok iyi mücadele ettiğini belirtti. Takım olarak 3 puan için sahaya çıktıklarını ifade eden Çeri, "Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı. Bizim için zor bir deplasmandı. Denizlispor sahasında kolay kaybetmeyen bir takım. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kimse 1 puan için oynamadı. 3 puan için oynadık ama puanları paylaştık. Bizim açımızdan burada 2 puan bırakmak üzücü oldu. Önümüzdeki Yeni Malatya maçında telafi edeceğiz" dedi. HAKAN KUTLU: KAZANMAK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇTI
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise daha önceki oynadıkları karşılaşmalara göre daha düşük bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Kutlu, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. 3 puan bizi çok farklı bir yerlere götürecekti. Oyunun belli anlarında fiziksel açıdan düşüşler yaşadık. Rakibimizin kadro derinliği bizden daha fazlaydı. Bizim kadro derinliği anlamında bazı sıkıntılarımız var. Rakibimizin attığı 1 gol var. Golü daha önce de bulabilirdi ve rakibimiz kötü oynamadı" diye konuştu.
"FAİR-PLAY´E YAKIŞMADI"
Yedikleri gol sırasında bir oyuncularının yerde olduğunu vurgulayan Kutlu, "Rakibin atmış olduğu golde önlerinde bizim bir oyuncumuz vardı. Faul olur olmaz, verilir verilmez. Ama Diskerud'un yattığı pozisyonda ve Diskerud´un önündeki oyuncu onun yerde yattığını göre göre oyunun yönünü değiştirip oyuna devam edip buldukları bir gol var. Her zaman Fair-Play diyoruz. Biz teknik adamlar olarak söylüyoruz. Oyuncular her zaman centilmenlik diyor. Atmış oldukları gol lütfen tekrar seyredilsin ve Fair-Play´e hiç yakışmadı. Çünkü görmemişte olamaz yerde yatan oyuncumuzu. Ceza saha yayı üzerinde topu atan oyuncunun önünde yatan bir oyuncu var. Oradan oyunun yönünü değiştiriyor. Çok iyi bir vuruş yaptı onu tebrik etmek gerekir. Ama Fair-Play adına bence çok yanlış bir karşılaşma oldu" ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"
Kutlu sahada kaybetmemek için çok mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyun olarak iyi şeyler ortaya koymasak da yenilmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabi ki kazanmamız gerekiyordu bugün ama oyuncularım uğraştı, didindi yapamadık. Şimdi deplasmanda 1 puan yazdığımız bir rakipten mutlak 3 puan getirmemiz lazım ki hedeflediğimiz 42-44 puan aralığını bulalım" şeklinde konuştu.
FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ
Ligde 3 gün sonra Alanyaspor ile karşılaşacaklarını belirterek fikstürden yakınan Kutlu, "Yine bu anlamda bir şanssızlığımız var. Alanyaspor dün maç oynadı. Biz bugün oynadık. 3 gün sonra biz oynayacağız, Alanyaspor 4 gün dinlenmeyle maça çıkacak. Bugün yayınlanan maç fikstürüne baktım. Bundan sonraki periyotta bizle oynayacak bütün rakiplerimiz 3 gün dinleniyor biz 2 gün dinleniyoruz. Biz 3 gün dinleniyoruz, rakip 4 gün dinleniyor. Kulüp yönetimine de söyleyeceğim. Bu ayarlamayı değiştirmek için başvuru yapacağız. Oynayacağımız bütün rakipler, 1 gün fazla dinlenip bize karşı sahaya çıkacak. Biz bugün bunun sıkıntısını çok yaşadık. Futbolda 24 saat oyuncunun dinlenmesi çok önemlidir. Savacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Burada kaybettiğimiz 2 puanı dışarıda telafi edeceğiz. Yukarıya tutunmaya çalışacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hakan Kutlu´nun açıklamaları
Sadi Çeri´nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-04-08 19:14:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1
Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Kızılcabölükspor deplasmana güldü 1877 Alemdağspor : 1 - Kızılcabölükspor : 2
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor deplasmana güldü 1877 Alemdağspor : ...
Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Denizli Kekiği tescillendi
YEREL HABERLER Denizli Kekiği tescillendi
Denizli JASAT’ın çözdüğü İkranur cinayetinde istenen cezalar belli oldu
YEREL HABERLER Denizli JASAT’ın çözdüğü İkranur cinayetinde istenen ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı Evinden 2 kamyon çalıntı eşya çıkan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ...
Gençlik Spor’un kan bağışından sonra 110 ünite kan 330 kişiye hayat olacak Gençlik Spor’un kan bağışına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Gençlik Spor’un kan bağışından sonra 110 ünite kan ...
Uçak konforunu aratmayan kişiye özel VIP araç Denizlililer uçak konforunda mobil hizmeti çok sevdi
YEREL HABERLER Uçak konforunu aratmayan kişiye özel VIP ...
23 Nisan’da çocuklara sürpriz hediyeler
YEREL HABERLER 23 Nisan’da çocuklara sürpriz hediyeler
Denizlispor, Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor, Süper Lig'de 35-39. hafta programları ...
Horozkentspor Kadın Futbol Takımının rakibi Rusya U19 Milli Takımı
YEREL HABERLER Horozkentspor Kadın Futbol Takımının rakibi Rusya U19 ...
Başkan Zolan'dan yüreklere dokunan paylaşım Başkan Zolan; "Şehitler, unutursan ölür"
YEREL HABERLER Başkan Zolan'dan yüreklere dokunan paylaşım Başkan ...
Ramazan ayında öğünlerde tüketilen miktara dikkat Uzman Diyetisyen Hüdanur Ulutürk; “Sahurdan sonra yatmak için en az 30 ile 45 dakika beklemek gereklidir” “Ramazan ayının simgesi olan pidenin tüketimi kontrollü olmalı”
YEREL HABERLER Ramazan ayında öğünlerde tüketilen miktara ...
Merkezefendi’de iftarlar paylaşılıyor ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de iftarlar paylaşılıyor ‘Merkezefendi ...
Aldığı sıfır motosiklet 3 gün sonra çalındı Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Aldığı sıfır motosiklet 3 gün sonra ...
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı Kağıt topladığı araba park halindeki otomobile çarptı, hiç bir şey olmamış gibi uzaklaştı Seyyar arabanın park halindeki otomobile çarpması kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya ...
Çocuklar 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ni çocuklar Buldan beziyle işledi Minikler Buldan bezine kaplumbağa terbiyecisini işlediler
YEREL HABERLER Çocuklar 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ni çocuklar Buldan ...
Çameli’de mahallelerde üst yapı çalışmaları devam ediyor Çameli Belediye Başkanı Arslan; “Yollarımızın kumlama işlemi hızla sürdürülüyor”
YEREL HABERLER Çameli’de mahallelerde üst yapı çalışmaları devam ...
Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını ...
‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi ...