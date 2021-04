Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- Süper Lig´in 33´üncü haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri iki takımın da sahada çok iyi mücadele ettiğini belirtti. Takım olarak 3 puan için sahaya çıktıklarını ifade eden Çeri, "Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı. Bizim için zor bir deplasmandı. Denizlispor sahasında kolay kaybetmeyen bir takım. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kimse 1 puan için oynamadı. 3 puan için oynadık ama puanları paylaştık. Bizim açımızdan burada 2 puan bırakmak üzücü oldu. Önümüzdeki Yeni Malatya maçında telafi edeceğiz" dedi. HAKAN KUTLU: KAZANMAK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇTI

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise daha önceki oynadıkları karşılaşmalara göre daha düşük bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Kutlu, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. 3 puan bizi çok farklı bir yerlere götürecekti. Oyunun belli anlarında fiziksel açıdan düşüşler yaşadık. Rakibimizin kadro derinliği bizden daha fazlaydı. Bizim kadro derinliği anlamında bazı sıkıntılarımız var. Rakibimizin attığı 1 gol var. Golü daha önce de bulabilirdi ve rakibimiz kötü oynamadı" diye konuştu.

"FAİR-PLAY´E YAKIŞMADI"

Yedikleri gol sırasında bir oyuncularının yerde olduğunu vurgulayan Kutlu, "Rakibin atmış olduğu golde önlerinde bizim bir oyuncumuz vardı. Faul olur olmaz, verilir verilmez. Ama Diskerud'un yattığı pozisyonda ve Diskerud´un önündeki oyuncu onun yerde yattığını göre göre oyunun yönünü değiştirip oyuna devam edip buldukları bir gol var. Her zaman Fair-Play diyoruz. Biz teknik adamlar olarak söylüyoruz. Oyuncular her zaman centilmenlik diyor. Atmış oldukları gol lütfen tekrar seyredilsin ve Fair-Play´e hiç yakışmadı. Çünkü görmemişte olamaz yerde yatan oyuncumuzu. Ceza saha yayı üzerinde topu atan oyuncunun önünde yatan bir oyuncu var. Oradan oyunun yönünü değiştiriyor. Çok iyi bir vuruş yaptı onu tebrik etmek gerekir. Ama Fair-Play adına bence çok yanlış bir karşılaşma oldu" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Kutlu sahada kaybetmemek için çok mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyun olarak iyi şeyler ortaya koymasak da yenilmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabi ki kazanmamız gerekiyordu bugün ama oyuncularım uğraştı, didindi yapamadık. Şimdi deplasmanda 1 puan yazdığımız bir rakipten mutlak 3 puan getirmemiz lazım ki hedeflediğimiz 42-44 puan aralığını bulalım" şeklinde konuştu.

FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ

Ligde 3 gün sonra Alanyaspor ile karşılaşacaklarını belirterek fikstürden yakınan Kutlu, "Yine bu anlamda bir şanssızlığımız var. Alanyaspor dün maç oynadı. Biz bugün oynadık. 3 gün sonra biz oynayacağız, Alanyaspor 4 gün dinlenmeyle maça çıkacak. Bugün yayınlanan maç fikstürüne baktım. Bundan sonraki periyotta bizle oynayacak bütün rakiplerimiz 3 gün dinleniyor biz 2 gün dinleniyoruz. Biz 3 gün dinleniyoruz, rakip 4 gün dinleniyor. Kulüp yönetimine de söyleyeceğim. Bu ayarlamayı değiştirmek için başvuru yapacağız. Oynayacağımız bütün rakipler, 1 gün fazla dinlenip bize karşı sahaya çıkacak. Biz bugün bunun sıkıntısını çok yaşadık. Futbolda 24 saat oyuncunun dinlenmesi çok önemlidir. Savacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Burada kaybettiğimiz 2 puanı dışarıda telafi edeceğiz. Yukarıya tutunmaya çalışacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Kutlu´nun açıklamaları

Sadi Çeri´nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-04-08 19:14:33



