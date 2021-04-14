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Denizli'de, 25 bin liralık kablo hırsızlığına 2 gözaltı 

DHA

Denizli'de, 25 bin liralık kablo hırsızlığına 2 gözaltı 


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki fabrikadan 25 bin lira değerinde kablo çalan 1'i 18 yaşından küçük 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçedeki mermer fabrikasında bulunan bakır kablolar, cuma günü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüphelilerin K.A. (26) ve P.E. (17) olduğu belirledi. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Fabrikadan çalınan kabloların, 25 bin lira değerinde olduğu belirtilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT
2021-04-14 16:57:10

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