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Süper Lig: Denizlispor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Denizlispor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, BB Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Erzurumspor’un 10'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Obertan’ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden dönen topu önünde bulan Emrah’ın sol köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
16. dakikada Sakıb’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topu kontrol eden Mustafa’nın şutu savunmaya çarparak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
16. dakikada kontra atağa çıkan Erzurumspor’da Gomes’in savunma arkasına bıraktığı topla buluşan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.
20. dakikada Diskerud’un savunma arkasına gönderdiği pasta Sacko’nun vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
28. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Schwechlen sert şutunda kaleci Cenk topu çelerken, boşta kalan meşin yuvarlağı Diskerud uzaklaştırdı.
41. dakikada Murawski’nin yaptığı ortada topa yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu yerden sekerek kale direğinin üstünden aut çıktı.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Leismann xx, Murawski xx, Özer xx, Sagal xx, Diskerud xx, Sacko xxx, Rodallega xx
Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Kubilay, Mesanoviç, Dossevi, Tusha, Özgür, Ali Yavuz, Hasan Ayaroğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ xx, Schwechlen xx, Teikeu xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat xx, Mayega xx, Omolo xx, Novikovas xx, Obertan xxx, Emrah xxx, Gomes xx
Yedekler: Szumski, Kayacan, Butko, Rashani, Rahman, Bergdich, Gökhan, Özgür, Oltan, Osman
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gol: Emrah (dk. 2) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Novikovas, Hasan Hatipoğlu (Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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