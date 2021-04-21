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Denizlili milli güreşçi Karadeniz Avrupa 2’ncisi oldu Süleyman Karadeniz Avrupa’dan gümüş madalyayla döndü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar”

İHA

Denizlili milli güreşçi Karadeniz Avrupa 2’ncisi oldu Süleyman Karadeniz Avrupa’dan gümüş madalyayla döndü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar”

Polonya’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa ikincisi olarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz’i tebrik etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında Denizlili milli gururumuz Süleyman Karadeniz ilk gün mindere çıktı. Serbest stil 97 kilogramda ilk turda Moldovalı Radu Lefter’i 100 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov’u 64, yarı finalde ise Gürcü Elizbar Odikadze’yi 75 yenen Karadeniz finale yükseldi. Şampiyonanın ikinci günü gerçekleşen finallerde Rus sporcu Zhabrailov ile karşılaşan Süleyman Karadeniz, baştan sona nefes kesen maçta son saniyelerde verdiği puanlarla 64 kaybederek Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Geçtiğimiz ay Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri’nde elde ettiği başarıyla olimpiyat kotası alan Süleyman Karadeniz yükselen formuyla dikkat çekiyor. İkinci kez Avrupa Şampiyonluğunu çok istediğini ama nasibinde gümüş madalya olduğunu ifade eden Milli Güreşçi, Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğinin sözünü verdi.

“Avrupa Şampiyonası’nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz’i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile 97 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz’i kutluyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası’nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

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