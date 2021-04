Başkan Osman Zolan'dan 1 Mayıs mesajı; "Bizim için en yüce değer emek ve alın teridir"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan; “Bizim için en yüce değer emek ve alın teridir. İnsanı her zaman önemseyen, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.





Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye’nin istikrar içinde gelişmesine katkı sunmak adına çalışan işçi ve emekçilerin önemli bir yapı taşı olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Başkan Zolan; “Bizim için en yüce değer emek ve alın teridir. İnsanı her zaman önemseyen, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnsan hayatında en yüce değerin emek ve alın teri olduğu bilinciyle bundan sonra da çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





“Emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum”

Başkan Zolan; “Şehrimize birlikte hizmet vermekten onur duyduğumuz temizlik hizmetlerinden alt yapıya, yol yapımından yeşil alanlara, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerinden ulaşım hizmetlerine kadar, büyükşehir belediyemiz bünyesinde görev yapan çalışanlarımız omuz omuza olmaktan gurur duyduğumuz yol arkadaşlarımızdır. Biz işçimizi, çalışanımızı, emekçimizi çok seviyoruz. Her zaman çalışanlarımızın alın teri kurumadan hakkını vermenin gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Başta, özellikle bu salgın günlerinde Denizli'mize canla başla hizmet etmeye devam eden çalışanlarımız olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” dedi.

